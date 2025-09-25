MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Είμαι ελεύθερη»: Η Αλίσα Μιλάνο αποκαλύπτει γιατί αφαιρεί τα εμφυτεύματα στήθους της (pics)

0
Τα εμφυτεύματα στήθους της πρόκειται να αφαιρέσει η Αλίσα Μιλάνο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της στο Instagram από το κρεβάτι του νοσοκομείου λίγο πριν την επέμβαση.

Δείτε τι ακριβώς είπε για το στήθος της, μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr

«Είμαι ελεύθερη»: Η Αλίσα Μιλάνο αποκαλύπτει γιατί αφαιρεί τα εμφυτεύματα στήθους της (pics)