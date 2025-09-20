Δημήτρης Σταρόβας: «Αυτόν τον καιρό έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές, είναι συγκινητικό»

Έχοντας αφήσει πίσω του το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του, ο Δημήτρης Σταρόβας κοιτάζει τη ζωή πλέον με άλλη φιλοσοφία. Έχει συνειδητοποιήσει πως η ζωή είναι μικρή και δεν έχουν θέση εγωισμοί και μικρότητες.

Ο Δημήτρης Σταρόβας πηγαίνει όλο και καλύτερα. Προσέχει, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών και έχει διαρκώς στο πλευρό του, αγαπημένα του πρόσωπα.

«Αυτόν τον καιρό έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές, είναι συγκινητικό. Μετά από όλα αυτά έγινα πιο προσγειωμένος και ταπεινός. Δεν ασχολούμαι πια με μικροεγωισμούς και μικροπρέπειες, η ζωή είναι πολύ μικρή γι’ αυτά», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί του Σαββάτου (20-09-2025).

Ο Δημήτρης Σταρόβας επισήμανε επίσης ότι, παρά τις αρχικές του αμφιβολίες, τελικά η επιστροφή του στο θέατρο τόνωσε την ψυχολογία του. «Αν και είμαι κουρασμένος σε ό,τι αφορά τη φωνή, γιατί σωματικά είμαι όπως ήμουν στα 30 μου χρόνια, έχω κάνει 46 παραστάσεις πλέον, σχεδόν καθημερινά και τα έπαιξα, γεράσαμε κιόλας».

«Σωματικά νιώθω πολύ καλύτερα γιατί έχασα κιλά, δεν καπνίζω, κοιμάμαι σαν άνθρωπος. Με βοήθησε και η δουλειά, όταν ανέβηκα στο σανίδι ανέβηκε και η ψυχολογία μου. Ενώ είχα ενδοιασμούς στην αρχή, τελικά μου βγήκε σε καλό».

Πριν από μερικούς μήνες, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, ενώ πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του και το απολαμβάνει.

