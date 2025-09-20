Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον είδα πιο ανθρώπινο από ποτέ, πιο γλυκό, πολύ ήρεμο και δυναμικό»

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά παραμένουν μαζί και είναι ερωτευμένοι. Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πρεμιέρα του συντρόφου της, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο, τόσο για να βρεθεί στην εκπομπή του όσο και για να πάει «απέναντί του» σε μια άλλη παραγωγή.

Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας έκαναν μαζί διακοπές και πλέον έχουν επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Η παραγωγός δηλώνει έτοιμη για νέες προκλήσεις. Για την ώρα, όπως ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.

«Η συνεργασία μου με την Κατερίνα Καραβάτου υπέροχη και γλυκιά. Έχω συζητήσει κάποια πράγματα, δεν έχω κάτι να ανακοινώσω. Ο Θανάσης Πάτρας είναι εξαιρετικός. Θα ήθελα να συνεργαστώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα δεν έχουμε συμφωνήσει κάτι, γιατί εγώ είμαι ενεργή στο ραδιόφωνο», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ δε θα έβλεπα τον εαυτό μου σε πρωινές εκπομπές. Θα με έβλεπα σε ένα late night, σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε κάτι μουσικό, σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Με τον σύντροφό μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή όχι. Ούτε θα πήγαινα απέναντί του. Δεν είναι ωραίο. Τον Γιώργο τον είδα πιο ανθρώπινο από ποτέ, πιο γλυκό, πολύ ήρεμο και δυναμικό. Όλη η ομάδα του μου άρεσε πολύ».

«Είμαι έτοιμη για ό,τι μου φέρει ο Θεός. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Είμαι καλά και πολύ ήρεμη. Για μένα το πιο σημαντικό στις μέρες μας είναι να είσαι μέσα σε μία σχέση, σε μία δουλειά, σε μία κατάσταση που να έχεις ηρεμία», κατέληξε η Μαρία Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε πει για τον Γιώργο Λιάγκα: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει».

Πηγή: newsit.gr