Έλσα Τόλη και Αποστόλης Κουτρούλιας: Παντρεύτηκαν μετά από 19 χρόνια σχέσης στο Λας Βέγκας

Έναν γάμο «έκπληξη» πραγματοποίησε η Έλσα Τόλη στο Λας Βέγκας.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο, παρουσιάστρια και ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων στο Λουτράκι παντρεύτηκε με τον Απόστολο Κουτρούλια μετά από 19 χρόνια σχέσης.

Η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τον γάμο, καθώς τον ετοίμασε κρυφά ο αγαπημένος της, μαζί με τα δυο τους παιδιά, Τέρψη και Γιώργο. Το πρωί της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου, η Έλσα Τόλη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τον γάμο της.

«Η υπομονή είναι αρετή, αυτό είναι το motto μου. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, τα παιδιά μας είναι μεγάλα. Δεν το ήξερα, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον γαμπρό. Πήγα απροετοίμαστη στον γάμο μου.

Πήγαμε όλοι μαζί στο Λας Βέγκας, μπήκα σ’ ένα αυτοκίνητο, μου είπαν ότι πάμε σ’ ένα white party και ότι ότι πρέπει να φορέσουμε λευκά. Λίγα μέτρα πριν την εκκλησία μου έβαλαν στο αμάξι το "Σήμερα γάμος γίνεται" και κοιτάω και τι λέω "τι κάνετε, είστε με τα καλά σας;".

Τα παιδιά γνώριζαν. Είχαν ετοιμάσει τα χαρτιά, εγώ πήγα απλά εκεί και υπέγραψα. Ήμασταν πέντε άνθρωποι και καλοί. Να ζητήσω συγγνώμη από τη μαμά μου. Ούτε εκείνη το ήξερε. Ήταν τόσο φυσικό, ωραίο και αληθινό», αποκάλυψε η Έλσα Τόλη.

Μάλιστα, η Έλσα Τόλη έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τον γάμο της.

«Το party της ζωής μας. Το πιο όμορφο ταξίδι τελείωσε με την πιο όμορφη έκπληξη… Ε, ναι λοιπόν, μετά από 19 χρόνια σχέσης και 2 μοναδικά παιδιά, ήρθε και η μοναδική στιγμή, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ονειρευόμουν… Αυθόρμητα, απλά, γεμάτη συναίσθημα και άπειρη αγάπη. Σ’ αγαπώ @tolinos11», έγραψε στη λεζάντα.

