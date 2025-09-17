Viral η φωτογραφία του Λευτέρη Πανταζή με χαίτη από όταν ήταν πιτσιρικάς

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για τη μεγάλη συναυλία που έχει προγραμματίσει ο Λευτέρης Πανταζής στις 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής θέλησε να δώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στην προώθηση της βραδιάς και ανέβασε στο Instagram μια ανάρτηση με έντονη δόση νοσταλγίας, συνοδευόμενη από δύο φωτογραφίες.

Στην πρώτη τον βλέπουμε στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, με μακριά μαλλιά και νεανικό ύφος, ενώ στη δεύτερη ποζάρει παιδί ακόμα, στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια.

Τι έγραψε ο Λευτέρης Πανταζής για το Βεάκειο

«Βεάκειο, 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία που περιμένω με ανυπομονησία, για να τη ζήσουμε και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Επιστρέφω στη Νίκαια και στον Πειραιά, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες όπου, παιδί ακόμα, άρχισα να ονειρεύομαι μουσικά. Ήταν δύσκολες εποχές, αλλά θεμέλιο για όσα ακολούθησαν. Από τότε πέρασαν χρόνια, όμως οι εικόνες είναι ζωντανές, σαν να ήταν χθες. Δεν ξέχασα και δεν θα ξεχάσω ποτέ! Νιώθω βαθιά συγκίνηση για αυτή τη μεγάλη βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, μέσα από τα τραγούδια που γράψαμε και αγαπήσαμε παρέα».

