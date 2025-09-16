Γιώργος Μαζωνάκης: Η καταγγελία για εισβολείς σπίτι του – «Ο φόβος μου μεγιστοποιείται επειδή έχω σκληρή δικαστική αντιδικία με την οικογένειά μου»

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, τον «κοριό» που εντοπίστηκε αλλά και εισβολείς εντός του σπιτιού του, έρχονται στο φως μετά την δημοσιοποίηση καταγγελίας που έκανε ο τραγουδιστής πριν 6 μήνες.

Ήταν μέσα του περασμένου Μάρτη, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εξέφραζε φόβους για όλα όσα έβλεπε να συμβαίνουν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες, μέσα από το σπίτι του, ενώ ο ίδιος; είχε κάνει καταγγελία στην αστυνομία.

Τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην καταγγελία του για τις ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του και τους φόβους που του είχαν προκαλέσει, αποτελούν απόδειξη για την περίεργη κινητικότητα γύρω του. Όπως ο ίδιος ανέφερε στην καταγγελία του:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω διαπιστώσει πως άγνωστα σε εμένα άτομα περιτριγυρίζουν σε σταθερή βάση το σπίτι μου. Τα έχω δει μάλιστα πολλές φορές να εισβάλλουν παράνομα στον κήπο του σπιτιού μου και να αποχωρούν πηδώντας από τον περίβολό του», είχε αναφέρει στην καταγγελία του στις 14/3/2025 ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πεπεισμένος πως κάποιοι ήθελαν να του κάνουν κακό και να προκαλέσουν ζημιά στη δημόσια εικόνα του.

«Εξαιτίας αυτών των περιστατικών έχω βάσιμες υποψίες πως τα συγκεκριμένα άγνωστα άτομα ανήκουν στον υπόκοσμο. Έτσι μου έχουν δημιουργήσει φόβο και ανησυχία πως πολύ σύντομα ίσως τοποθετήσουν παράνομα πράγματα στον χώρο του σπιτιού μου ή στον κήπο του, για να με ενοχοποιήσουν με κίνητρο τη δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου», συνεχίζει στην καταγγελία του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ζητούσε βοήθεια και περίμενε από τους αστυνομικούς, τα αποτελέσματα της δικής τους έρευνας.

«Επομένως σας κάνω γνωστά τα ανωτέρω προς ενημέρωσή σας, σας τα καταγγέλλω και παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας καθώς, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, μπορείτε να ερευνήσετε την πιθανότητα οργάνωσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών εναντίον μου (όπως και εναντίον κάθε πολίτη) και να τις εξιχνιάσετε προτού να είναι αργά», τονίζει στην καταγγελία του στις 14/3/25.

Δύο χρόνια πριν από αυτή την καταγγελία, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μάθει πως κάποιοι είχαν καταφέρει να καταγράφουν εικόνα και ήχο μέσα στο σπίτι του.

«Επειδή είμαι καλλιτέχνης και ευαίσθητος άνθρωπος θα ήθελα να με βοηθήσετε προκειμένου να αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις», αναφέρεται στην καταγγελία μεταξύ άλλων.

Όπως προκύπτει, φέρεται να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην τοποθέτηση κοριού το 2023 και τις ύποπτες κινήσεις που περιέγραψε ο τραγουδιστής στον κήπο του σπιτιού του, δυο χρόνια μετά.

«Είναι ένας καταγραφέας ήχου όταν υπάρχει ήχος, και δεν αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος. Άρα για να βρεθεί ποιος το έβαλε είναι αδύνατον», ανέφερε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης.

Το συγκεκριμένο USB δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες, εξηγούν ειδικοί. Μάλιστα, θεωρούν δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και φυσικά να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν αχρείαστα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως επαναλαμβάνει ο δικηγόρος του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια όπως λέει για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι.

Τέλος, σύμφωνα με την καταγγελία του τραγουδιστή: «Ο φόβος και η ανησυχία μου μεγιστοποιούνται λόγω του ότι την παρούσα χρονική στιγμή για διάφορους λόγους, έχω σκληρή δικαστική αντιδικία με πολύ στενά μέλη της οικογένειάς μου.

Ασφαλώς οι αντίδικοί μου γνωρίζουν πως η ψευδής διασπορά ειδήσεων και ο παραμικρός αβάσιμος διασυρμός της προσωπικότητάς μου αρκούν για να στιγματίσουν τη δημόσια εικόνα μου».

