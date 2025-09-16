Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή, χωρίς ουσίες και ας λένε πίσω από την πλάτη μου» (vid)

Χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση βρέθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, όπου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες μετά τις δύο εντυπωσιακές συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο.

«Πριν έρθω εδώ, συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή.

Αυτό θέλω να είμαι, γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση. Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι για να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια.

Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος. Πρέπει να ικανοποιήσω όλο αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα φέτος. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης», ανέφερε αρχικά η Άννα Βίσση και τόνισε ότι η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, επιμελείται το ντύσιμό της και το styling.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες, αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου. Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις.

Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι. Βρίσκομαι σε έναν κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά.

Δεν θα πιέσω τον εαυτό μου, ούτε θέλω να βγω ποτέ απελπισμένη για αυτό που κάνω. Θα συνεχίσω όσο μου δίνει η μουσική φτερά».

