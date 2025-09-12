Είχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του Μαζωνάκη - Καταθέτει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

Σε μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων προχωρά σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών αυτουργών» του εγκλεισμού, που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή και μια οικογενειακή φίλη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μήνυση κατά των γιατρών, παρά τα όποια ζητήματα προέκυψαν, ενώ η υπόθεση αφορά «ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση». «Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του καλλιτέχνη μετά τον εγκλεισμό.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει συμφωνήσει σε καμία νέα συνεργασία, παρά τις προτάσεις που δέχεται από επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής. «Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν», κατέληξε.

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε πως εντόπισε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη εξάρτημα παρακολούθησης. Ο ίδιος ενημέρωσε τον δικηγόρο για πιθανή χρήση στην υπόθεση, αφήνοντας τη σχετική απόφαση στην κρίση του.

«Αν θέλετε ρωτήστε τον Γιώργο, γιατί παλιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Μου ζήτησε τη βοήθειά μου γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν κλπ. Τον βοήθησα κι έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν, οπότε ξέρει αν τον άνοιξε. Εγώ του είπα να τον ανοίξει για να δει ακριβώς. Τον παρακολουθούσαν, βρήκαμε κοριό. Μου ζήτησε βοήθεια και του σύστησα έναν άνθρωπο», είπε.

