Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι αδερφές του απειλούσαν γιατρό στο Δρομοκαΐτειο» επιμένει ο δικηγόρος του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο επίκεντρο μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, με τις πληροφορίες για τις ενδοοικογενειακές τριβές και το παρασκήνιο των γεγονότων να είναι συνεχείς.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον δημοφιλή καλλιτέχνη συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη του, με στόχο να καταλήξουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει επεκταθεί στα όσα όσα συνέβησαν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο. Έκανε ορισμένες αινιγματικές αναρτήσεις και έδειξε ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω δημοσιότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο δικηγόρος του, επανέλαβε σε νέα του συνέντευξη, τα όσα είχε αναφέρει στο Live News προ ημερών για τις δύο αδερφές του τραγουδιστή.

Παρότι η οικογένεια έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εισαγγελική εντολή, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Μερκουλίδης, παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στην εφημερίδα Real News, ο ίδιος βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, με σκοπό να διασφαλίσει την έξοδο του τραγουδιστή από το ίδρυμα.

Εκεί, όπως επανέλαβε, συνάντησε τις δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες πίεζαν τον θεράποντα γιατρό να μην υπογράψει για το εξιτήριο.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του γιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος. Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μερκουλίδης.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε αναφέρει στο Live News πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω, αναφορικά με τον εγκλεισμό του στο « Δρομοκαΐτειο».

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται με ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις του γνωστού καλλιτέχνη και των εμπλεκόμενων προσώπων.

