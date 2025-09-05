«Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου»: Η Μποφίλιου τρολάρει τον Βουλαρίνο κι όσους της επιτίθενται (vid)

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube ήταν η Νατάσσα Μποφίλιου, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, όπου δε δίστασε να σχολιάσει και την πρόσφατη διαδικτυακή «θύελλα» που προκλήθηκε από μία φωτογραφία της με μαγιό.

Η τραγουδίστρια, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, αναφέρθηκε από την αρχή της κουβέντας στο περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου», με τον παρουσιαστή να γελά και τη συζήτηση να αποκτά αμέσως προσωπικό τόνο.

«Ξέρεις κάποιον να γίνεται viral τόσο συχνά χωρίς να κάνει τίποτα; Ανέβασα μια φωτογραφία από τις διακοπές μου. Δεν είπε κανείς κάτι για photoshop, απλά ότι ρουφάω την κοιλιά μου. Δεν έχω κάνει ποτέ photoshop, ούτε ξέρω πώς γίνεται. Παρ’ όλα αυτά, το ποστ πήγε πολύ καλά», ανέφερε.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με πιο χαρακτηριστικό αυτό του δημοσιογράφου και κωμικού Μάνου Βουλαρίνου, ο οποίος δημοσίευσε τη φωτογραφία σχολιάζοντας: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής», υπονοώντας ότι η τραγουδίστρια πόζαρε με σφιγμένη κοιλιά.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, πάντως, δεν έμεινε στο περιστατικό, αλλά μίλησε και γενικότερα για την εμπειρία της στα social media:

«Αποφεύγω να διαβάζω σχόλια στο ίντερνετ. Όταν γίνει κάτι, μου το στέλνει ο κόσμος, από αγάπη και προστασία. Είχα φτιάξει έναν πιο προστατευμένο κόσμο στα social μου. Οι άνθρωποι που με ακολουθούν ταυτίζονται με τη μουσική μου, νιώθουν ότι με ξέρουν. Δεν έχω πολλά hate comments».

Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής pic.twitter.com/x02ZVxlokQ — Manos Voularinos (@ManosVoularinos) August 23, 2025

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για την ψυχολογική επίδραση των επιθέσεων που έχει δεχτεί κατά καιρούς, επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν δημόσιο διάλογο με μεγαλύτερο σεβασμό και λιγότερο τοξικότητα.

Πηγή: ethnos.gr