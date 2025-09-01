Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, οι οποίοι θα εμφανίζονταν μαζί σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς.

Παρά το γεγονός πως υπήρξε ανακοίνωση για τη συνεργασία του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο, ο πρώτος ακύρωσε τις εμφανίσεις του.

Μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες και πως τα άτομα, με τα οποία συνεργάζεται, θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του.

Η ανακοίνωση αναφέρει : «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

Πηγή: newsit.gr