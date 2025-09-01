Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Τέλος εποχής στα ξενοδοχεία: Ο καθιερωμένος πρωινός μπουφές εξαφανίζεται - Με τι τον αντικαθιστούν 01-09-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μήπως ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον παραδοσιακό μπουφέ του ξενοδοχείου; Μήπως η πραγματική πολυτέλεια πια δεν βρίσκεται στην αφθονία, αλλά στην ποιότητα, στη συνειδητοποίηση και στη βιωσιμότητα; Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Αγόρασε το θηρίο ο Γιάννης Αλαφούζος dailymedia.gr Φουντώνουν οι φήμες: Ποιο τηλεοπτικό κανάλι ακούγεται ότι θα τρέξει η «Ομάδα Αλήθειας» dailymedia.gr Επιστροφή στο μέλλον: Ποιον προπονητή βλέπουν οι μπουκ φαβορί για τη θέση του Ουζουνίδη menshouse.gr Υπάρχουν άνθρωποι που δεν την έχουν δει ακόμα: Η καλύτερη σειρά όλων των εποχών στο είδος της σε καθηλώνει σε κάθε επεισόδιο menshouse.gr Έχετε αντιληφθεί τι θα συμβεί στην Ελλάδα εάν η Γαλλία μπει στο ΔΝΤ; instanews.gr Διψήφιος αριθμός: Οι βουλευτές της ΝΔ που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τον Σαμαρά στο νέο κόμμα instanews.gr Τέλος εποχής: Ο λόγος που οι Έλληνες ξενοδόχοι σκέφτονται να απαγορεύσουν τον μπουφέ στο πρωινό menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ που απογοητεύει ως τώρα menshouse.gr Τέλος εποχής στα ξενοδοχεία: Ο καθιερωμένος πρωινός μπουφές εξαφανίζεται - Με τι τον αντικαθιστούν SHARE