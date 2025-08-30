Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες μετά το Δρομοκαΐτειο – Όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του για τις μηνύσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε, όταν οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο παρά τη θέλησή του και ύστερα από εισαγγελική εντολή, είναι έτοιμος να επιστρέφει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Ο γνωστός τραγουδιστής την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο και πέρασε μερικά εικοσιτετράωρα, ώσπου οι γιατροί να τον εξετάσεις ενδελεχώς και του επιτρέψουν να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να δικαιωθεί και ετοιμάζει μηνύσεις για την ακούσια νοσηλεία του. Παράλληλα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις πίστες.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβάλει μηνύσεις, που ούτως ή άλλως ετοίμαζε να υποβάλει, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του. Οικονομικής φύσεως, αλλά και για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Από κει και πέρα μελετάμε τα στοιχεία, για να δούμε και την ακούσια νοσηλεία. Θα προβούμε και εκεί σε μηνύσεις, προφανώς γιατί έγιναν παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι μηνύσεις θα είναι κατά παντός υπευθύνου», αποκάλυψε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη και το ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά».

«Αναφορικά με την ακούσια νοσηλεία, είναι και άλλα πρόσωπα της οικογένειας που εμπλέκονται. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις του νόμου για να κάνουν τέτοιο πράγμα. Ο νόμος για την ακούσια νοσηλεία είναι σαφέστατος. Λέει ότι πρέπει το πρόσωπο να πάσχει από ψυχικό νόσημα, να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο για τον εαυτό του και για τρίτους. Ένας άνθρωπος για να πάει για ακούσια νοσηλεία πρέπει να είναι τρελός. Τα τελευταία δύο χρόνια οι δικοί του τον είχαν δει ελάχιστες φορές, μετρημένες στα δάχτυλα», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Ο Γιώργος είναι πικραμένος, αγανακτισμένος, προδομένος από όλα αυτά, αλλά είναι δυνατός και υγιής. Όπως είδατε, αυτή την περιπέτεια τη διακωμώδησε στα social media. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τού φέρθηκαν άψογα. Ευτυχώς, του έδωσαν δωμάτιο όπου ήταν μόνος του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό», σημείωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Τα καλλιτεχνικά του νέα

Ο Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε ακόμα και για τα καλλιτεχνικά νέα του δημοφιλούς τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι έτοιμος να επιστρέψει στις πίστες.

Όπως δήλωσε θα τον δούμε ξανά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου «Fever», ενώ ταυτόχρονα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα βρίσκεται και στον νέο κύκλο του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ «The Voice».

«Στο πλευρό του είναι οι συνεργάτες του, συνάδελφοί του, είναι η οικογένεια Παπαγεωργίου, οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου “Fever”, δέχεται μηνύματα από όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και από απλούς ανθρώπους. Ο Γιώργος θα προχωρήσει μπροστά σε σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Άλλωστε, έχει σχεδόν επέλθει συμφωνία να εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο “Fever” και κατά 99% θα είναι και στο “The Voice”», αποκάλυψε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

