Σαρώνει στο TikTok η viral ρουτίνα γυμναστικής «6-6-6» - Καίει λίπος χωρίς εξαντλητική προπόνηση

Αν είστε λάτρης της γυμναστικής και κάνετε ένα απλό σκρολάρισμα στο TikTok, θα δείτε ότι μια νέα τάση, με το όνομα «6-6-6», κάνει θραύση, με πολλούς να ορκίζονται ότι φέρνει αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.