Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι αδερφές του απειλούσαν τους γιατρούς με μηνύσεις για να μην βγει από το Δρομοκαΐτειο» λέει ο δικηγόρος του

Στην αντεπίθεση περνάει ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο» και όπως τονίζει ο δικηγόρος του «ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα».

Συγκεκριμένα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στο Live News είπε πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω, αναφορικά με τον εγκλεισμό του στο « Δρομοκαΐτειο».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «αυτό είναι δεδομένο. Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και ο Γιώργος αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και πίεζαν τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις να μην αφεθεί ελεύθερος γιατί κινδυνεύει η ζωή τους.

Εγώ δεν ξέρω καμία απόφαση από δικαστήριο που να είναι υπέρ της αδελφής.

Δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση παρά μόνο παλαιότερα κάποια ασφαλιστικά. Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Πώς ήξεραν ότι χρήζει νοσηλείας αφού οι ίδιοι είχαν πει πως σπάνια τον έβλεπαν. Οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια».

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν εμπλέκεται η αδελφή του Βάσω στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο»

Νωρίτερα επιστολή έστειλε η οικογένεια του τραγουδιστή και τονίζεται χαρακτηριστικά πως η αίτηση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε από την μητέρα του και την αδελφή του Μαρία, και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πατέρα του τραγουδιστή.

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.

Οι σκέψεις του τραγουδιστή και το παρασκήνιο του εγκλεισμού

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί πως η μητέρα και οι δύο αδερφές του μεθόδευσαν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο για να μπλοκάρουν τις κινήσεις του. Να τον εμποδίσουν να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος τους για θέματα οικονομικά που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα.

«Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί».

Από την άλλη το αίτημα των γονιών του ήταν το εξής: «Ο γιος μας χρήζει φροντίδας γιατί έχει προβλήματα. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τον βλέπουμε σπάνια».

Ο κουμπάρος στο μεταξύ είχε τονίσει: «Το τελευταίο διάστημα έχουμε χαθεί αλλά ακόμα και στην καθημερινότητά μου να τον είχα, δεν έχω πτυχίο ψυχιάτρου για να γνωρίζω αν έχει κάποιο πρόβλημα».

Η οικογένεια Μαζωνάκη χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να προσπαθεί για ακόμα μια φορά να διαχειριστεί σκέψεις και συναισθήματα.

Πηγή: newsit.gr