Ο Γιώργος Μαζωνάκης καθαρίζει με ηλεκτρική σκούπα το σπίτι του – Νέο βίντεο μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει να ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο. Ο τραγουδιστής δημοσιοποίησε εικόνες από το σπίτι του, στις οποίες φαίνεται να σκουπίζει τα χαλιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε: «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο». Όπως φαίνεται στο σπίτι του καλλιτέχνη βρίσκεται τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο, που τραβάει το βίντεο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ξυπόλυτος και ξυρισμένος, καθώς λίγο νωρίτερα είχε επισκεφθεί κομμωτήριο στη Γλυφάδα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθεί να διαχειριστεί σκέψεις και συναισθήματα το τελευταίο διάστημα. Φέρεται αποφασισμένος να κινηθεί νομικά κατά στενών συγγενών του και να καταθέσει το επόμενο διάστημα μηνύσεις. Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του και αισιοδοξεί ότι πολύ σύντομα θα φανούν τα βαθύτερα αίτια των όσων έγιναν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν η μητέρα και οι δύο αδερφές του, χωρίς την δική του συγκατάθεσή. Αστυνομικές πηγές μάλιστα αποκαλύπτουν τα όσα προηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, χωρίς ο καλλιτέχνης να γνωρίζει το παραμικρό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου, εκείνη που ζήτησε τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην ψυχιατρική κλινική ήταν η μητέρα του, Κλειώ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από τις δυο αδελφές του και ζήτησε τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Η οικογένειά του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Ένα 24ωρο μετά, ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο που τράβηξε μέσα από το Δρομοκαΐτειο. Ήταν 15 Αυγούστου, μια μέρα μετά τον εγκλεισμό του. «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.

Πηγή: newsit.gr