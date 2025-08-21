Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Άντρας ανοίγει ουίσκι που φυλούσε 17 χρόνια - Μαθαίνει αμέσως ένα σκληρό μάθημα 21-08-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένας άντρας που φύλαγε ένα μπουκάλι ουίσκι για 17 χρόνια απογοητεύτηκε πλήρως όταν τελικά το άνοιξε. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Μετά τον Ζαφείρη: Τα τελευταία κομμάτια του μεταγραφικού παζλ του ΠΑΟΚ που κάνουν πράξη όλες τις επιθυμίες του Λουτσέσκου menshouse.gr Είχε χρόνια να κάνει τέτοια μεταγραφή ο ΠΑΟ menshouse.gr «Είμαι αμφίβιο»: Η τελευταία παράσταση του σέντερ με το μυαλό πλέι- μέικερ που έφυγε πολύ νωρίς menshouse.gr «Όλα στο μυαλό σου είναι»: Ο Αύγουστος Κορτώ είπε το πιο σωστό με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη dailymedia.gr Εμφράγματα και εγκεφαλικά μετά τα COVID εμβόλια: Η σκληρή αλήθεια που δείχνουν τα νούμερα νέας μελέτης instanews.gr «Επαναλαμβανόμενη βίαιη προσομοίωση βιασμού»: Τι συνέβη στην σκηνή με την κασκαντέρ που ο Κέβιν Κόστνερ κατηγορείται ότι έσπασε το πρωτόκολλο menshouse.gr Η απόλυτη ανατροπή με τον Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Έφυγαν σχεδόν όλοι: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» dailymedia.gr Άντρας ανοίγει ουίσκι που φυλούσε 17 χρόνια - Μαθαίνει αμέσως ένα σκληρό μάθημα SHARE