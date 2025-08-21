Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο ανέβασε βίντεο μέσα από το δωμάτιο στο Δρομοκαΐτειο

«Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού» έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε την Πέμπτη (12/8/25) στον Instagram.

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που πήρε από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του, τις εικόνες που τράβηξε μέσα από το δωμάτιό μου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Στο βίντεο φαίνεται το δωμάτιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα κρεβάτι και μια ντουλάπα με τα προσωπικά αντικείμενα του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Το βίντεο ξεκινάει από το παράθυρο που έχει το δωμάτιο, το οποίο είναι ασφαλισμένο με κάγκελα.

«15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» γράφει το βίντεο στη λεζάντα.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σύμφωνα με όσα επεσήμανε στο TLIFE ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, από τη Δευτέρα είχε πάρει… άτυπα εξιτήριο από τη ψυχιατρική κλινική, ωστόσο σήμερα(21/8/25) το πήρε και «με τη βούλα των ιατρών».

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την έξοδό του τη Δευτέρα 18 Αυγούστου…

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου μετά από εισαγγελική εντολή, με την διαδικασία να εκούσια νοσηλεία να έχουν εκκινήσει μέλη της οικογένειάς του.

Πηγή: newsit.gr