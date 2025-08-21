Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έξι ημέρες μετά την ακούσια εισαγωγή του, έπειτα από σχετική απόφαση της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εξέτασαν όλα τα δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και του περιβάλλοντός του, κατέληξε ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε λάβει θεραπευτική άδεια την περασμένη Δευτέρα, περιμένοντας την απόφαση που έγινε γνωστή σήμερα Πέμπτη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, και χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Ο ίδιος, μέσω ανακοίνωσής του, κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειάς του ότι «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί», ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή απάντησε μέσω δικής της ανακοίνωσης ότι μοναδικό της μέλημα είναι η υγεία του ανθρώπου τους﻿.

