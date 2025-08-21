Η Γλυκερία αναβάλει τη συμμετοχή της σε συναυλία υπό τον φόβο επεισοδίων

Η Γλυκερία αναβάλλει την συμμετοχή της σε προγραμματισμένη συναυλία – αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου, καθώς σύμφωνα με την ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook, δεν θα ήθελε να προκληθούν επεισόδια από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις, για τη συναυλία της στο Ισραήλ.

Η τραγουδίστρια, έχει βρεθεί στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα μετά από συναυλία που παραχώρησε στο Ισραήλ με άλλους Έλληνες καλλιτέχνες με την απόφαση αυτή της Γλυκερίας να ξεσηκώνει κύμα αντιδράσεων προς το πρόσωπό της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνης να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια. Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας».

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια είχε περάσει ολόκληρη περιπέτεια καθώς είχε εγκλωβιστεί λόγω των συνθηκών στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: newsit.gr