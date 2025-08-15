Γιώργος Μαζωνάκης: «Νιώθω πικραμένος για τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν»

Για «μεθοδευμένη προσπάθεια συγγενικών προσώπων», που έχει ως στόχο την «εξόντωσή» του, κάνει λόγο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στον ANT1 για την εισαγωγή του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, δηλώνοντας «αγανακτισμένος» και «πικραμένος».

«Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για την μεθοδευμένη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν φυσικά, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς την κατάθεση μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε για την κατάσταση του τραγουδιστή κι όσα μεσολάβησαν μέχρι τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πολύ καλά, είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του, για αυτή την εξέλιξη, αλλά είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε σύντομα ότι θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Τα τελευταία δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τα στενά μέλη της οικογένειάς του. Έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη. Η μόνη συνάντηση που έγινε, έγινε πριν από τέσσερις μήνες με την αδερφή του γαμπρού του και τον δικηγόρο τους, στο σπίτι του Γιώργου, παρουσία μου, όπου τέθησαν κάποια θέματα, δε βρέθηκε λύση και τους δηλώσαμε λοιπόν με περιφράσεις ότι θα τα πούμε στις έδρες των δικαστηρίων», αποκάλυψε και συνέχισε: «Εμείς ετοιμαζόμασταν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε κάποιες μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδερφή του, κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα και αντ' αυτού λοιπόν συνέβη αυτό που συνέβη χθες, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί μάλιστα και το Σαββατοκύριακο.

Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να υπάρξει διερεύνηση και εξέταση των θεμάτων που έθεσαν με την αίτησή τους οι συγγενείς. Αυτός ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα με αίτησή του και να ζητήσει ότι κάποιος συγγενής του πρώτου ή δεύτερου βαθμού χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος και μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά που προβλέπει ο νόμος έκαναν την αίτηση. Δυστυχώς έγινε δεκτή χωρίς περαιτέρω διερεύνηση και σας είπα ότι δείτε τον χρόνο που έγινε, έγινε παραμονή Δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι την επόμενη θα ήταν αργία και θα μεσολαβούσε και το Σαββατοκύριακο.

Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαν να διερευνηθούν όλα αυτά αλλά ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός, είναι αναγκαστική η παραμονή του εκεί. Δε ζητείται σε αυτές τις περιπτώσεις η συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Οι γιατροί δεν έχουν αποφανθεί. Αποφασίζει ο εισαγγελέας, κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει να οδηγηθεί αναγκαστικά ο φερόμενος ασθενής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για να διερευνηθούν τα θέματα που αναπτύσσουν με την αίτησή τους οι στενοί συγγενείς», συμπλήρωσε ο κ. Μερκουλίδης για το τι προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Ενόψει λοιπόν της δικαστικής διάμαχης και των σοβαρών θεμάτων που θα άνοιγαν τον Σεπτέμβριο, έγινε αυτή η άθλια μεθόδευση».

