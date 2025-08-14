Κάνιε Γουέστ: Kυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ - Τα δάκρυα της Καρντάσιαν και η αγωγή που αρνείται να λάβει

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του Κάνιε Γουέστ με τίτλο «In Whose Name?», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, μπορεί κανείς να πάρει μια γεύση από τον έντονο γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον ράπερ.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε, η Κιμ Καρντάσιαν ακούγεται να κλαίει, λέγοντας στον πρώην σύζυγό της, πόσο έχει αλλάξει. «Η προσωπικότητά σου δεν ήταν έτσι πριν από λίγα χρόνια», του είπε.

Ο Κάνιε Γουέστ, που έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα έχει αυτισμό, αποκαλύπτει επίσης ότι έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή εδώ και «πέντε μήνες».

Σε άλλη φορτισμένη συναισθηματικά σκηνή, η Κιμ Καρντάσιαν προσπαθεί να ηρεμήσει τον εξοργισμένο Κάνιε Γουέστ, όταν εκείνος της λέει: «Μην μου πεις ποτέ ότι μια μέρα θα ξυπνήσω και δεν θα έχω τίποτα». Εκείνη τότε απαντά: «Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά…», για να τη διακόψει ο Κάνιε Γουέστ λέγοντας: «Δεν υπάρχει "αλλά"».

Το τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης στιγμιότυπα από την προεδρική του εκστρατεία, αλλά και πλάνα όπου ξεσπά σε δάκρυα σε μία από τις πνευματικές συγκεντρώσεις «Sunday Service» που διοργάνωσε το 2019. «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα», δηλώνει ευθέως σε ένα σημείο. «Ή θα με καταστρέψουν ή θα το καταστρέψω». Αργότερα φωνάζει: «Μας σκοτώνουν την ικανότητα να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί».

Το τρέιλερ κλείνει με τον Κάνιε Γουέστ να λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο με το να είσαι καλλιτέχνης και διπολικός; Ό,τι κάνεις και λες είναι έργο τέχνης».

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Νικολάς Μπαγιεστέρος, συγκεντρώνει υλικό που ο δημιουργός κατέγραψε από την προσωπική ζωή του Κάνιε Γουέστ σε διάστημα έξι ετών. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τις αλυσίδες κινηματογράφων AMC, Regal και Cinemark.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ υπήρξαν παντρεμένοι για σχεδόν επτά χρόνια, μέχρι την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Νοέμβριο του 2022. Έχουν τέσσερα παιδιά, τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, άτομο από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει στην Page Six ότι η Κιμ Καρντάσιαν «μένει μακριά» από τον πρώην σύζυγό της, καθώς εκείνος συνέχιζε να απασχολεί τα μέσα με τις εκκεντρικές αναρτήσεις του. «Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τα δράματά του», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι βρίσκει τη συμπεριφορά του στο διαδίκτυο «ανησυχητική». «Η Κιμ δεν έχει διαβάσει όλα τα μηνύματα που έχει αναρτήσει ο Κάνιε, γιατί δεν αξίζει τον χρόνο και την ενέργειά της», ανέφερε.

Τον ίδιο μήνα, ο ράπερ αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, τον βοήθησε να λάβει διάγνωση αυτισμού, αφού εκείνος αμφισβητούσε τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής. «Η γυναίκα μου με πήγε γιατί είπε "κάτι στην προσωπικότητά σου δεν μοιάζει με διπολικότητα, έχω ξαναδεί διπολική διαταραχή"», δήλωσε στο podcast «Download», σημειώνοντας ότι η Μπιάνκα Σενσόρι είναι «μορφωμένη». «Και τελικά αποδείχθηκε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για περίπτωση αυτισμού που έχω», πρόσθεσε.

Πηγή: protothema.gr