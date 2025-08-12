Τι έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ όταν ένας γρύλος σκαρφάλωσε στον λαιμό της σε συναυλία (vid)

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν απρόσμενο…επισκέπτη πάνω στη σκηνή, όταν ένας τεράστιος γρύλος σκαρφάλωσε επάνω της κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Αλμάτι του Καζακστάν.

Η 56χρονη σταρ τραγουδούσε, όταν το έντομο ανέβηκε από το μαύρο της φόρεμα μέχρι τον λαιμό της, αναφέρει η New York Post. Η Τζένιφερ Λόπεζ, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, το έδιωξε χαμογελώντας και είπε στο κοινό: «Με γαργαλούσε».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα social media, όπου οι θαυμαστές της Λόπεζ την αποθέωσαν για την αντίδρασή της. Οι θαυμαστές γέμισαν τα σχόλια με ατάκες όπως «επαγγελματισμός στο έπακρο», «Κάποιο τυχερό έντομο» και «Το χειρίστηκε τόσο καλά, εγώ θα είχα σωριαστεί».

Η Λόπεζ βρίσκεται αυτή την περίοδο στην περιοδεία της Up All Night: Live in 2025, που ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου από την Ποντεβέδρα της Ισπανίας. Πριν από λίγες εβδομάδες, στην Πολωνία, είχε ζήσει ακόμη ένα απρόοπτο, όταν η ασημί φούστα με κρόσσια που φορούσε γλίστρησε από τη μέση της, αφήνοντάς τη με μόνο ένα πράσινο, ψηλόμεσο εσώρουχο και διάφανο καλσόν. «Είμαι εδώ με τα εσώρουχά μου», είπε γελώντας, ενώ στη συνέχεια πέταξε τη φούστα στο κοινό, παραδεχόμενη: «Ευτυχώς που φορούσα εσώρουχο, γιατί συνήθως δεν φοράω».

Η περιοδεία της ολοκληρώνεται την Τρίτη στη Σαρδηνία, ενώ ήδη έχει ανακοινώσει ότι από τις 30 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 28 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιήσει νέα 12ήμερη μόνιμη παρουσία στο Colosseum του Caesar’s Palace στο Λας Βέγκας.

