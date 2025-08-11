MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το αγοράκι της φωτογραφίας είναι σήμερα ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς

0
Μια αναδρομή στο μακρινό 1985 έκανε ένας από τους πιο δημοφιλείς σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του ως παιδί.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr!

Το αγοράκι της φωτογραφίας είναι σήμερα ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς