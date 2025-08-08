MENU
Ριάλιτι σταρ έκανε ταξίδι 180 ωρών για να φάει το αγαπημένο του παγωτό σε ελληνικό νησί - Απίθανο βίντεο

Ριάλιτι σταρ του Netflix έγινε viral όταν έκανε ταξίδι 180 ωρών για να φτάσει σε ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί και να φάει ένα παγωτό που, όπως είπε, «αξίζει».

