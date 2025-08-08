Υπάλληλος σε κατάστημα της Chanel έριξε πόρτα στη Τζένιφερ Λόπεζ γιατί δεν την αναγνώρισε

Αντιμέτωπη με μια μάλλον πρωτοφανή απέναντι της συμπεριφορά βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ όταν πριν από μερικά 24ωρα επισκέφθηκε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη καθώς, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, «έφαγε πόρτα» γιατί... δεν την αναγνώρισαν!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα όταν η 56χρονη τραγουδίστρια ζήτησε να μπει στο κατάστημα, ο υπάλληλος ασφαλείας στην είσοδο της το αρνήθηκε λέγοντας της «ο χώρος είναι γεμάτος».

Όπως γράφει το protothema.gr, στο άκουσμα των λέξεων αυτών η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχασε την ψυχραιμία της καθώς φέρεται αρχικά να είπε «οκ, κανένα πρόβλημα», επιλέγοντας ένα άλλο κατάστημα.

Κατά τα δημοσιεύματα μετά την άρνηση που συνάντησε στο κατάστημα της Chanel, η Λόπεζ μπήκε σε κατάστημα Celine and Beymen όπου «έμεινε για τρεις ώρες ξοδεύοντας χιλιάδες δολάρια».

Όταν, πάντως, έγινε αντιληπτή η γκάφα του σεκιουριτά της Chanel και οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν σε ποιο πρόσωπο είχε απαγορευτεί η είσοδος, προσκάλεσαν την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία, όμως, αρνήθηκε να επιστρέψει εκεί όπου δεν της είχαν επιτρέψει να μπει.