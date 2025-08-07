Σάσα Σταμάτη: Συγκλονισμένη για τον άγριο ξυλοδαρμό φούρναρη στη Μάνδρα – «Τον χτύπησαν χωρίς έλεος»

Συγκλονισμένη είναι η Σάσα Σταμάτη από τον άγριο ξυλοδαρμό 61χρονου φούρναρη στη Μάνδρα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο – ο άνθρωπος διατηρεί τον φούρνο της γειτονιάς της.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα Instagram Stories της σήμερα Πέμπτη (07.08.2025), η Σάσα Σταμάτη δημοσιογράφος γράφει:

«Είμαι συγκλονισμένη… ο Γιώργος… ο φούρναρης της γειτονιάς μου… ο άνθρωπος που ξεκινά μεσάνυχτα να φορτώσει ξύλα από την αποθήκη του, απέναντι από το σπίτι μου, στο ταλαιπωρημένο καρότσι του για να ανάψει τον παραδοσιακό του φούρνο εδώ στη Μάνδρα, έπεσε θύμα ληστείας.

Από αυτόν παίρνουμε ψωμί κάθε μέρα. Ο 61χρονος βιοπαλαιστής Γιώργος δέχτηκε άνανδρη επίθεση».

«Κουκουλοφόροι του πήραν τις οικονομίες και τον χτύπησαν. Ακόμη και όταν εκλιπαρούσε, οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν στο Θριάσιο με τρύπιο πνεύμονα. Βιοπαλαιστής, τίμιος, άξιος άνθρωπος που πουλά καρβέλι το καρβέλι για να ζήσει.

Καλή ανάρρωση στον Γιώργο, τον γείτονά μου. Σώθηκε από θαύμα η ζωή του… Εύχομαι κανένας άλλος να μη περάσει αυτά τα βασανιστήρια», συμπλήρωσε η Σάσα Σταμάτη.

Η επίθεση των κουκουλοφόρων στον 61χρονο φούρναρη στη Μάνδρα, έγινε το πρωί της Τετάρτης (06.08.2025).

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον ακινητοποίησαν, πριν του πάρουν τα χρήματα και τις κάρτες που είχε πάνω του. Στη συνέχεια, οι κουκουλοφόροι ανέβηκαν στον πρώτο όροφο του σπιτιού του, το οποίο βρίσκεται πάνω από το κατάστημα, και άρπαξαν χρυσαφικά πριν εξαφανιστούν.

Πηγή: newsit.gr