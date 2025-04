Ποια είναι η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο με περιουσία 8 δισ. δολαρίων

Πώς η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο ξεπέρασε αστέρες όπως ο Τομ Κρουζ, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Λόπεζ

H σχετικά άγνωστη ηθοποιός Τζάμι Γκερτζ έχει συσσωρεύσει περιουσία μεγαλύτερη από τους πλουσιότερους σταρ του Χόλιγουντ και όχι μόνο επειδή παντρεύτηκε έναν εκατομμυριούχο επιχειρηματία όπως διαβεβαιώνει. Απέκτησε περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων χάρη στην εφευρετικότητα της, καθώς κέρδιζε περισσότερα απο τον αγαπημένο της, όταν γνωρίστηκαν τη δεκαετία του ΄80.

Η 59χρονη ηθοποιός της ταινίας Twister έχει περιουσία περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, γεγονός που την καθιστά πολύ πλουσιότερη από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, όπως ο Τομ Κρουζ, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο πλούτος της Γκερτζ ξεπερνά ακόμη και την περιουσία άλλων πλούσιων καλλιτεχνών, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έχει περιουσία 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την επιτυχία της περιοδείας της Eras, και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, του οποίου οι ταινίες και τα «χρυσά» συμβόλαια του έχουν αφήσει περιουσία ύψους περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων δολάρίων.

Όπως εξηγεί πάντως η Γκερτζ, έβαλε την επικερδή καριέρα της στην υποκριτική σε δεύτερη μοίρα μετά τον γάμο της με τον Τόνι Ρέσλερ - με περιουσία 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes - για να κάνει μαζί του συμφωνίες υψηλού προφίλ και να ξεκινήσει μία δεύτερη παράλληλη ενασχόληση με τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Σε ένα προφίλ στο Hollywood Reporter το 2018, η πρωταγωνίστρια του Lost Boys διευκρίνισε ότι η άνοδός της στις τάξεις των υπερπλούσιων δεν είχε να κάνει με το οτι παντρεύτηκε έναν εύπορο σύζυγο. «Όλοι νομίζουν ότι παντρεύτηκα έναν πλούσιο άντρα», είπε. «Αλλά έβγαλα περισσότερα χρήματα - πολύ περισσότερα χρήματα - από τον Tόνι όταν τον γνώρισα.

«Πλήρωσα για το πρώτο μας σπίτι. Πλήρωσα για τις πρώτες μας διακοπές», συνέχισε. «Τον παντρεύτηκα επειδή τον ερωτεύτηκα». Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Γκερτζ την έφερε σε επαφή με τον Ρέσλερ, ο οποίος εργαζόταν στην επενδυτική τράπεζα Drexel Burnham Lambert που κήρυξε πτώχευση το 1990 λόγω παράνομης διαπραγμάτευσης ομολόγων υψηλού κινδύνου.

Εκείνη την εποχή, η Γκερτζ έπαιζε σε ένα μικρό θεατρικό έργο με τον συμπρωταγωνιστή της στο Lost Boys, Τζέισον Πάτρικ. Ο Ρέσλερ είπε ότι δεν γνώριζε πολλά για τη μέλλουσα σύζυγό του εκείνη την εποχή, εκτός από το ότι ήταν «εργαζόμενη ηθοποιός» και δεν ήταν καν εξοικειωμένος με τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές της.

Ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, αν και η Γκερτζ αστειεύτηκε ότι η οικογένειά της μπορεί να προτιμούσε να είχε παντρευτεί «έναν γιατρό ή έναν δικηγόρο». Η Γκερτζ συνέχιζε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία δίπλα στους μεγαλύτερους αστέρες της δεκαετίας του 1980 και μετά. Το 1987, εμφανίστηκε στις ταινίες Less Than Zero με τους Robert Downey Jr. και Andrew McCarthy, και στο Lost Boys με ένα καστ ανερχόμενων αστέρων, όπως οι Keifer Sutherland, Corey Haim και Corey Feldman.

Ένας από τους μεγαλύτερους ρόλους της στη δεκαετία του '90 ήταν η αρραβωνιαστικιά του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Bill Paxton στην ταινία Twister (1996), ενώ τις επόμενες δύο δεκαετίες επικεντρώθηκε στην τηλεόραση με πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά Still Standing του CBS και στην κωμωδία επιστημονικής φαντασίας The Neighbors του ABC. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στη ρομαντική σειρά I Want You Back του 2022, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Charlie Day και Jenny Slate.

Έκτοτε αντί ασχολείται με την υποκριτική, ακολουθεί όλο και περισσότερο το παράδειγμα του συζύγου της στις επιχειρήσεις. Ο Ρέσλερ μετακόμισε στο Λος Άντζελες στο τέλος της δεκαετίας του '80 για να στηρίξει την καριέρα της συζύγου του, αλλά αφού συνίδρυσε την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global το 1990, και στη συνέχεια την Ares Management το 1997, γρήγορα ξεπέρασε τα κέρδη της.

Το 2010, η Γκερτζ ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής, Lime Orchard Productions, η οποία της έδωσε μια νέα πηγή εισοδήματος, ακριβώς τη στιγμή που οι ρόλοι γίνονταν όλο και πιο σπάνιοι. «Φτάνεις σε μια ηλικία, όπου οι δουλειές είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν», είπε για την υποκριτική.

Αλλά το Lime Orchard αποδείχθηκε λανθασμένη αρχή, καθώς ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχές και μόνο η ταινία του 2011 A Better Life θεωρείται επιτυχημένη, αφού χάρισε στον πρωταγωνιστή της Ντέμιαν Μπισίρ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Σύμφωνα με την Γκερτζ, ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια στην αποτυχημένη εταιρεία παραγωγής. Η επόμενη κίνησή της ήταν να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση δεσμών με πλούσιες προσωπικότητες του κλάδου στο Χόλιγουντ, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε μερικά από τα πολυτελή πάρτι της στις γιορτές.

Εκείνη την εποχή, ο Ρέσλερ άρχισε να ελέγχει τις δικές του αθλητικές ομάδες. Οι δυο τους εντάχθηκαν στην επενδυτική ομάδα του Μαρκ Ατανάσιο και αγόρασαν μια ομάδα μπέιζμπολ, τους Μιλγουόκι Μπρούερς. Στη συνέχεια, ο Ρέσλερ, ένας σούπερ οπαδός των Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισε ότι έπρεπε να αγοράσουν μια ομάδα του NBA.

Ο ίδιος και η Γκερτζ προσπάθησαν αρχικά να πάρουν τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Είχαν μια δεύτερη ευκαιρία το 2015, όταν κέρδισαν μια δημοπρασία για ένα πλειοψηφικό μερίδιο στους Ατλάντα Χοκς, αφού ένα σκάνδαλο επιτάχυνε την πώληση. Αφού έγιναν ιδιοκτήτες των Χοκς, h Γκερτζ και ο Ρέσλερ έχτισαν ένα προπονητικό κέντρο 90.000 τετραγωνικών ποδιών και ένα κέντρο αθλητιατρικής για την ομάδα.

Ανακαίνισαν επίσης το στάδιο της ομάδας, αλλά όπως πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αθλητικών ομάδων, έπεισαν τους φορολογούμενους να πληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού - περίπου 142,5 εκατομμύρια δολάρια - ενώ αυτοί και οι συνάδελφοί τους επενδυτές έπρεπε να πληρώσουν μόνο 50 εκατομμύρια δολάρια. Από τότε που ανέλαβάν την ομάδα, η Γκερτζ έγινε το δημόσιο πρόσωπο των πρωτοβουλιών τους, ενώ το ζευγάρι επιδεικνύει έντονο φιλανθρωπικό έργο.

Πηγή: newsbomb.gr