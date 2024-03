Νικολίνα Νικολούζου: Μαζί με τη φυλομετάβαση ανακάλυπτα και τον εαυτό μου – Ήμουν η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές διαδραματίστηκαν στο χθεσινό επεισόδιο του My Style Rocks με την Νικολίνα Νικολούζου να προχωρά σε coming out ως διεμφυλική γυναίκα. Το πρωί της Τρίτης (12/03), η νεαρή μίλησε στην εκπομπή «Fay’s Time» του ΣΚΑΪ και στην Μάρτζυ Λαζάρου για το λόγο που αποφάσισε να κάνει coming out.

«Μίλησα δημόσια για τη διεμφυλικότητά μου γιατί είναι σημαντικό για την προσωπικότητά μου να το γνωρίζει κάποιος και θέλω να δείξω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Τα κορίτσια και οι κριτές δεν το γνώριζαν. Με σόκαρε η αγάπη και η υποστήριξη στα social media. Η ιστορία μου άγγιξε πολύ κόσμο», είπε αρχικά η Νικολίνα Νικολούζου. Η Νικολίνα Νικολούζου είπε στη συνέχεια: «Στα 11 μου εξήγησα στην οικογένειά μου τα συναισθήματά μου και ότι νιώθω κορίτσι. Η αδερφή μου είχε την πιο αστεία αντίδραση. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου με αγκάλιασαν. Ήταν δύσκολο να βρούμε ειδικούς να με βοηθήσουν, ήμουν η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα και ένιωθα σαν πειραματόζωο. Μαζί με τη φυλομετάβαση ανακάλυπτα και τον εαυτό μου. Το κοινωνικό περιβάλλον και οι φίλοι μου με αντιμετώπισαν όπως οι γονείς μου. Πιο πολύ δέχθηκα πόλεμο από καθηγητές μου στο γυμνάσιο, παρά από τους συμμαθητές μου» σημείωσε η νεαρή παίκτρια του My Style Rocks και πρόσθεσε: «Ο αγώνας που έχω ρίξει δικαιώνεται. Όσες δυσκολίες κι αν πέρασα, με τη στήριξη των γονιών μου πήγαινα μπροστά». Πηγή: newsbeast.gr