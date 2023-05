Άκουσε τον εξάψαλμο - Η Σελένα Γκόμεζ τα χώνει πολύ άσχημα σε σωματοφύλακά της (vid)

Πριν καν εμφανιστεί η Μπιγιονσέ στη σκηνή η Γκόμεζ κατάφερε να κλέψει την παράσταση καθώς οι θεατές την είδαν να τσακώνεται έντονα με άντρα της ασφάλειάς της.

Ο έντονος διάλογος τράβηξε την προσοχή της πολλών θεατών, με κάποιους να σπεύδουν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Όπως ήταν αναμενόμενο η φαντασία του κοινού άρχισε να οργιάζει και πολλοί έσπευσαν να βρουν τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ξέσπασε η Γκόμεζ. Οι χρήστες του Twitter υποστήριξαν ότι η απογοήτευσή της προήλθε από την καθυστέρηση της τραγουδίστριας για τη συναυλία.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι η Γκόμεζ εξοργίστηκε από τον επιθετικό τρόπο που ο σωματοφύλακάς της αντιμετώπισε έναν θαυμαστή της, που ήθελε να την πλησιάσει.

📹 A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4