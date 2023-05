«Τσιμπούρι» ο Τομ Κρουζ - Επιμένει να γίνει ζευγάρι με τη Σακίρα παρά τη... χυλόπιτα (vid)

Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια συναντήθηκαν στο Grand Prix του Μαϊάμι και λέγεται ότι ο Κρουζ ενθουσιάστηκε μαζί της.

Σύμφωνα με τη Marca, ο ίδιος είπε στο στενό του κύκλο ότι «ένιωθε μια σύνδεση μαζί της που θα ήθελε να εξερευνήσει». Από την άλλη, ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον της Σακίρα που μίλησε στην Daily Mirror, είπε ότι η τραγουδίστρια αισθάνεται μεν κολακευμένη, αλλά δεν θέλει να βγει ραντεβού με τον Κρουζ.

«Ο Τομ Κρουζ προχώρησε ήδη σε μερικές κινήσεις προκειμένου να κερδίσει την καρδιά της» γράφει η Marca.

Από την πλευρά της η Σακίρα έχει δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για εκείνον, αλλά παράλληλα δεν θέλει και να τον προσβάλει.

«Θέλει να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι ήταν απλώς φιλική απέναντί του. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τη Σακίρα να φέρει σε δύσκολη θέση ή να αναστατώσει τον Κρουζ, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένα ερωτικό ενδιαφέρον από την πλευρά της. Η Σακίρα παρακαλάει τον Τομ Κρουζ να σταματήσει να τη φλερτάρει», έγραψε το ισπανικό site.

Σε δημοσιεύματα του ξένου Τύπου αναφέρεται ότι «ο Τομ θα ήθελε πολύ να έχει κάποια στη ζωή του, αλλά η αλήθεια είναι ότι η φήμη του δεν είναι καλή».

Πηγή: newsbomb.gr



Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB