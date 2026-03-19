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Τι σημαίνει να πέφτουν ελληνικοί πύραυλοι Patriot από τη Σαουδική Αραβία -Ο καθηγητής Κ. Υφαντής εξηγεί

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Αμυντική ενέργεια που δεν θα έχει επιπτώσεις χαρακτηρίζει την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

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Τι σημαίνει να πέφτουν ελληνικοί πύραυλοι Patriot από τη Σαουδική Αραβία -Ο καθηγητής Κ. Υφαντής εξηγεί