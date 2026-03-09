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Αεροπορική εταιρεία θα «κατεβάζει» από το αεροπλάνο επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά στα κινητά τηλέφωνα

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Νέους κανόνες ﻿θέσπισε η United Airlines, οι οποίοι έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, καθώς οι επιβάτες τούς αποδέχονται αυτόματα με την αγορά του εισιτηρίου.

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Αεροπορική εταιρεία θα «κατεβάζει» από το αεροπλάνο επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά στα κινητά τηλέφωνα