Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αεροπορική εταιρεία θα «κατεβάζει» από το αεροπλάνο επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά στα κινητά τηλέφωνα 09-03-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Νέους κανόνες θέσπισε η United Airlines, οι οποίοι έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, καθώς οι επιβάτες τούς αποδέχονται αυτόματα με την αγορά του εισιτηρίου. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr Διπλό χτύπημα: Πάει να τους πάρει πακέτο απ’ τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 dailymedia.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Αεροπορική εταιρεία θα «κατεβάζει» από το αεροπλάνο επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά στα κινητά τηλέφωνα SHARE