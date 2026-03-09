Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό - Οι καταγγελίες για bullying και το ξέσπασμα του συντρόφου της

«Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου» - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά τον αδόκητο θάνατο καθηγήτριας Αγγλικών του 3ου ΓΕΛ, η οποία κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (08/03) έπειτα από νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο θάνατός της, ωστόσο, συνοδεύεται από καταγγελίες που προκαλούν οργή, για συστηματικό bullying εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα. Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά, ενώ αναφέρεται πως η καθηγήτρια είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Ο σύντροφος της εκλιπούσας εκπαιδευτικού, μιλώντας στο Star, περιέγραψε μια γυναίκα με σπάνιο ήθος και υψηλή κατάρτιση, σημειώνοντας ότι γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες. Ο ίδιος επέρριψε ευθύνες όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στις διευθύνσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου. Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές, και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες, και, και, με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της».

Παράλληλα, στενός φίλος της καθηγήτριας περιέγραψε στην εκπομπή τις συνθήκες που αντιμετώπιζε στην τάξη, αναφέροντας: «Είχε πρόβλημα, της έκαναν bullying τα παιδιά. Της πετούσανε βιβλία, της φωνάζανε με κραυγές ζώων, σαν ζώα φωνάζανε και βάζανε θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει. Μου έλεγε η διευθύντρια ότι την υποτιμούσε, της έλεγε ότι είναι ανίκανη στο μυαλό και ότι δεν έχει πνεύμα. Η κοπέλα ήταν εκπληκτική. Είχε πρόβλημα. Απ' ό,τι ξέρω, ό,τι μου έλεγε. Τι θα πάθει, εγκεφαλικό δε θα πάθει; Αφού την κάνανε χίλια μύρια όσα... Της έκαναν φρικτό bullying. Φρικτό. Και να την υποβιβάσουνε από το βαθμό που είχε, να τη στείλουν σε μια άλλη εκπαίδευση, που καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενό της... Τη φάγανε. Αυτό είναι».

Από την πλευρά τους, οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησαν για τη δημόσια στοχοποίηση ανηλίκων χωρίς τεκμηρίωση. Στην ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι: «Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

Πηγή: ethnos.gr