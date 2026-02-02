Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο 27χρονος δολοφονήθηκε με 9 πισώπλατες σφαίρες αλλά και μια χαριστική βολή στο κεφάλι, προτού πάρουν την απόφαση να τον κάψουν, ώστε να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τους κοστίσει.
Η ιατροδικαστική αποκάλυψε επίσης πως οι απαγωγείς κρατούσαν δέσμιο για 6 ημέρες τον 27χρονο, πιθανότατα προκειμένου να αποκομίσουν κάτι από αυτόν, ωστόσο όταν το θύμα δεν τους έδωσε τελικά αυτό που επιθυμούσαν αποφάσισαν να «τον βγάλουν από τη μέση».
