Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας δολοφονήθηκε την Κυριακή (01/02), γεγονός που σημαίνει πως οι απαγωγείς του τον κρατούσαν αιχμάλωτο επί 6 ημέρες προτού τον εκτελέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο 27χρονος δολοφονήθηκε με 9 πισώπλατες σφαίρες αλλά και μια χαριστική βολή στο κεφάλι, προτού πάρουν την απόφαση να τον κάψουν, ώστε να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τους κοστίσει.

Η ιατροδικαστική αποκάλυψε επίσης πως οι απαγωγείς κρατούσαν δέσμιο για 6 ημέρες τον 27χρονο, πιθανότατα προκειμένου να αποκομίσουν κάτι από αυτόν, ωστόσο όταν το θύμα δεν τους έδωσε τελικά αυτό που επιθυμούσαν αποφάσισαν να «τον βγάλουν από τη μέση».

Πηγή: newsbomb.gr