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Του δίνει και καταλαβαίνει η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ…(pics)

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Τι έκανε και προκάλεσε... χαμό;

Απ' ό,τι φαίνεται, η Αμερικανίδα πρέσβης ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει. Και αυτό... φαίνεται! 

Από πού; 

Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr 

Του δίνει και καταλαβαίνει η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ…(pics)