Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο γιος της

Σύμφωνα με το τελικό πόρισμα των διωκτικών Αρχών, ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου προήλθε από τη χορήγηση υπερβολικής ποσότητας κατασταλτικών σκευασμάτων.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 60χρονος που φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, μέσα στο σπίτι τους στο Κολωνάκι. Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 60χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Τρίτη. Η σύλληψή του είχε προηγηθεί νωρίτερα, καθώς θεωρείται ο κύριος υπαίτιος για τον θάνατο της 87χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το τελικό πόρισμα των διωκτικών Αρχών, ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου, συζύγου του αείμνηστου υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, προήλθε από τη χορήγηση υπερβολικής ποσότητας κατασταλτικών σκευασμάτων. Η εγκληματική ενέργεια ολοκληρώθηκε με τον δράστη να περιλούζει το θύμα με βενζίνη και να βάζει φωτιά στη σορό της.

Τα στοιχεία αυτά, στάθηκαν καθοριστικά για τη σύλληψη του γιου της, ο οποίος κατηγορείται πλέον για μια αποτρόπαια δολοφονία που έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η μαρτυρία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση ήταν η μαρτυρία γυναίκας που πρόσεχε την Ελένη Παπαδοπούλου. Η ίδια είπε στις Αρχές πως οι καυγάδες μητέρας και γιου ήταν συχνοί το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 60χρονος είχε πουλήσει και πολλά προσωπικά αντικείμενα της μητέρας του.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι λίγο πριν βρεθεί νεκρή η γυναίκα, η μάρτυρας είπε πως από τον γιο της είχε γίνει ακόμα και προσπάθεια πώλησης του σπιτιού στο οποίο έμενε η ηλικιωμένη στο Κολωνάκι -κάτι που οδήγησε σε καυγά.

Όταν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανέλαβε την έρευνα, άνοιξε ένας νέος κύκλος καταθέσεων που έφερε στο φως το κίνητρο και άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τη δολοφονία της ηλικιωμένης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα επιστημονικά δεδομένα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η 87χρονη δεν είχε εισπνεύσει καπνό, γεγονός που αποδεικνύει ότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Παράλληλα, στον οργανισμό της εντοπίστηκε η παρουσία ηρεμιστικών χαπιών, τα οποία την είχαν καταστήσει ανίκανη να αντιδράσει. Τα στοιχεία αυτά «έδεσαν» με τις αναφορές των πυροσβεστών, οι οποίοι μπαίνοντας στο διαμέρισμα αντιλήφθηκαν έντονη οσμή εύφλεκτου υγρού.

Η διαπίστωση ότι κάποιος είχε περιλούσει τον χώρο με καύσιμη ύλη οδήγησε τις Αρχές με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα συγκάλυψης.

Πηγή: ethnos,gr