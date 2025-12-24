Αγρότες: Επιμένουν σε κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές - «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή»

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Νικαίας τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο.

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι παραμένουν στις θέσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Στο σημείο, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν συμβολικές δράσεις με ανταλλαγή ευχών και στιγμές επικοινωνίας με διερχόμενους οδηγούς.

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Νικαίας, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», τονίζοντας πως το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής». Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν». Υπογράμμισε ακόμη, ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να αποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν τα αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», ενώ - όπως ανέφερε - διατίθενται σημαντικά κονδύλια σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, λέγοντας ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», προσθέτοντας πως οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της επιτροπής, κάλεσε σε συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα» και δυσκολεύει συνολικά τα λαϊκά στρώματα.

Τη υποστήριξη των αλιέων μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων της Μαγνησίας, δηλώνοντας ότι «η διεκδίκηση αφορά λύσεις για όλους» και απορρίπτοντας τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Τέλος, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς από τον Αμπελώνα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις. Όπως δήλωσε, βασικό αίτημα είναι η λήψη μέτρων, η πρόσβαση σε εμβόλια και η δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, με τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων να καθορίζονται από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τους.

Χωρίς προβλήματα αλλά με πολύωρες καθυστερήσεις διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η κατάσταση στις εθνικές οδούς φαίνεται πως έχει βελτιωθεί, καθώς οι αγρότες των μπλόκων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ του στις άκρες των δρόμων, η τροχαία έχει τοποθετήσει διαχωριστικούς κώνους και οι οδηγοί έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν μικρότερη ταλαιπωρία στο δρόμο αλλά μεγαλύτερες δυσκολίες με τον καιρό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12) έως 6 το πρωί της Τετάρτης (24/12) έφυγαν από την Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου 33.851 οχήματα, ενώ από Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 31.884. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν αποχωρήσει 40.768 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 39.244 από την Αθηνών – Λαμίας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, από χθες Τρίτη (23/12), αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος - Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.

Βελτιωμένη η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Πηγή: ethnos.gr