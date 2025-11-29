Σοκ στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από οικείους του

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα, και αναμένονται απαντήσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

Η περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος μετά τον εντοπισμό ενός 22χρονου νεκρού από τους οικείους του.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του. Στο σημείο έφτασαν η ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του 22χρονου.

Η οικογένεια του νεαρού είναι ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην Οβρυά καθώς ο πατέρας του 22χρονου νεαρού εργάζεται σε γνωστό τοπικό κατάστημα, και η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους και συγγενείς.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα, και αναμένονται απαντήσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: ethnos.gr