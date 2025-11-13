Ρόδος: Γάζωσαν με 14 σφαίρες σπίτι γνωστού επιχειρηματία

Σοκ στη Ρόδο καθώς άγνωστοι πυροβόλησαν συνολικά 14 φορές σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι, με την ΕΛΑΣ να εκτιμά ότι πρόκειται για μήνυμα.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι σφαίρες χτύπησαν μπαλκονόπορτα σαλονιού και μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε αστική γειτονιά της πόλης, σε ώρα περιορισμένης κίνησης. Οι δράστες πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη προς την πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες μεζονέτας και απομακρύνθηκαν πριν υπάρξει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης από περίοικους.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ομάδες ασφάλειας και ειδικοί της σήμανσης. Η περιοχή τέθηκε υπό διακριτικό αποκλεισμό για την περισυλλογή πειστηρίων και την ακριβή αποτύπωση της σκηνής με έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης στις μπαλκονόπορτες και στο αντικείμενο που τοποθετήθηκε στην είσοδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δεκατέσσερις βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία. Οι κάλυκες περισυνελέγησαν από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο ενώ επιπλέον τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας με τρόπο που να είναι άμεσα ορατό. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αξιολογείται ως σαφές μήνυμα εκφοβισμού και εντάσσεται στα στοιχεία σημειολογίας της επίθεσης.

Πηγή: ethnos.gr