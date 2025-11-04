Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς: Ελαφρυντικά ζήτησε ο δολοφόνος της

Η μητέρα της 26χρονης Γαρυφαλλιάς και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια προχώρησαν σε νέες δηλώσεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η υπόθεση γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο από τον σύντροφό της, ξανανοίγει σήμερα Τρίτη (04/11) στο δικαστήριο, καθώς ο κατηγορούμενος ζητά ελαφρυντικά επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό».

Ο σύντροφός της είχε αρχικά καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, καθώς την έσπρωξε από τα βράχια κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, με την ψυχρή δικαιολογία ότι «χάλασε η φάση».

Η μητέρα της 26χρονης Γαρυφαλλιάς και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια προχώρησαν σε νέες δηλώσεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, λίγο πριν μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου, δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καλούμαστε να τον δούμε ξανά, γιατί θεωρεί ότι δικαιούται ελαφρυντικά. Δεν συμφωνούμε καθόλου – ήξερε 100% τι έκανε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ».

Η κυρία Αλέκα Μάκου συνέχισε λέγοντας πως ο δολοφόνος της κόρης της δεν έδειξε ποτέ μετάνοια και μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη:

«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί τους δίνει δικαιώματα ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά χωρίς καμία μεταμέλεια. Η Γαρυφαλλιά ήταν σπουδαίο παιδί, επιστήμονας, άνθρωπος με αξίες. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια»

Η οικογένεια ζητά να παραμείνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ώστε να δικαιωθεί η κόρη τους που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.

«Δεν μπορεί αυτοί που αφαιρούν ζωές να διεκδικούν προνόμια και ελαφρυντικά», λέει η μητέρα της και συνεχίζει: «Για εμάς, η Γαρυφαλλιά δολοφονείται ξανά κάθε φορά που ξαναζούμε αυτή τη δίκη».

Τα όσα είπε η μητέρα της επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος, Αλέξης Μαυραϊδής, που εκπροσωπεί την οικογένεια, δηλώνοντας στην εκπομπή: «Το μόνο που επιδιώκει η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς είναι η δικαίωσή της».

Συμπληρώνοντας είπε: «Θα πρέπει άμεσα να αλλάξει ο ποινικός κώδικας και να καθιερωθεί ως αδίκημα η γυναικοκτονία».

Πηγή: ethnos.gr