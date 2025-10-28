Βαγγέλης Ντεζές, ο πρώτος Έλληνας που βλέπει την ιδέα του να γίνεται επίσημο σετ LEGO -Κυκλοφορεί παγκοσμίως

Το LEGO Ideas είναι μια πλατφόρμα που άλλαξε ριζικά τη σχέση των fans με τη θρυλική δανέζικη εταιρεία.

Ξεκίνησε το 2008, αρχικά ως συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία CUUSOO, και από το 2014 λειτουργεί με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Εκεί, κάθε ενήλικος λάτρης των LEGO μπορεί να υποβάλει το δικό του σχέδιο ή ιδέα και, αν συγκεντρώσει 10.000 ψήφους από το κοινό ή κερδίσει σε κάποιον ειδικό διαγωνισμό, να έχει την ευκαιρία να δει τη δημιουργία του να γίνεται επίσημο LEGO σετ που κυκλοφορεί στα ράφια όλου του κόσμου.