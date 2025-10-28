Γλυφάδα: Άνδρας με 18 αποδράσεις από ψυχιατρικά ιδρύματα χτύπησε με πέτρα 70χρονη - Δίνει μάχη για τη ζωή

Η σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε στην 2η μαρίνα Γλυφάδας, επί της οδού Διαδόχου Παύλου.

Μια 70χρονη γυναίκα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έπειτα από επίθεση με πέτρα που δέχτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (24/10).

Ο δράστης, ο οποίος έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος από την αστυνομία, συνελήφθη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πηγή: ethnos.gr