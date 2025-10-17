Τραγωδία στους Αμπελόκηπους: Η τηλεφωνική κλήση και η βουτιά στο κενό

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε γιατί νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις αιτίες θανάτου ενός άτυχου 44χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10). Στο σημείο έσπευσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες για το τι οδήγησε τον 44χρονο σε αυτή την ενέργεια.

Πληροφορίες από το npress.gr αναφέρουν πως ο άνδρας καθόταν στο καφέ του 24ου ορόφου, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα. Μόλις ολοκλήρωσε την κλήση, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε.

Το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων ερευνά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας και πρόκειται να προχωρήσει σε άρση απορρήτου προκειμένου να εξετάσει τις κλήσεις του 44χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας αναμενόταν να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά, καθώς η σύζυγός του πρόκειται να γεννήσει σύντομα. Ο δυνατός θόρυβος από την πτώση του 44χρονου από τον 24ο όροφο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους γείτονες και τους περαστικούς της περιοχής.

Ένας μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο δήλωσε στο Orange Press Agency ότι: «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε γιατί νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και είδαμε τον άντρα πεσμένο κάτω».

