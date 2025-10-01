Μεσολόγγι: Συνελήφθη 13χρονος που εμφανίστηκε με μαχαίρι σε σχολείο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μεσολόγγι, όταν ένας 13χρονος εμφανίστηκε σε σχολικό συγκρότημα κρατώντας μαχαίρι. Το γεγονός κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του ανήλικου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα aixmi-news.gr, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου βρήκαν και κατάσχεσαν το μαχαίρι, το οποίο ο 13χρονος είχε προλάβει να πετάξει στο έδαφος λίγο πριν από την άφιξή τους. Η παρουσία του στο σχολείο με οπλισμό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: enikos.gr