Γενικό μπλακ άουτ και δυο χτυπήματα: Το σενάριο για την έναρξη του Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου που κάθε στρατηγός στην Ευρώπη φοβάται

Σενάρια ναι, αλλά όχι (πια) επιστημονικής φαντασίας…

Κάποτε τα βλέπαμε στα εξώφυλλα της «Ελεύθερης Ώρας» και γελάγαμε. «Προφητείες» περί του πότε θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με Νοστράδαμο, Άγιο Παΐσιο, Μπάμπα Βάνγκα και τα συναφή συνήθη ονόματα της «φάσης» να μπαίνουν μπροστά για να «ντύσουν» εμπορικά (;) την όλη αφήγηση. Να όμως που φτάσαμε σε ένα σημείο που τέτοιου είδους δημοσιεύματα γίνονται (και) από μεγάλα ΜΜΕ του εξωτερικού.