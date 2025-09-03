«Μικρά καρότσια»: Η νέα σούπερ μέθοδος μεγαλώματος παιδιών που λατρεύουν οι millennial γονείς

Η νέα γενιά γονιών θέλει να μεγαλώσει αλλιώς τα παιδιά της: με όρους κατανόησης, συναισθηματικού λεξιλογίου και σεβασμού, αλλά και με ένα άγχος που σιγοκαίει από κάτω - μήπως δεν το κάνουμε «σωστά»;