Τρόμος στη Λαμία: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 62χρονο

Για σχεδόν 10 λεπτά δεν τον άφηνε να φύγει, ενώ το θύμα της επίθεσης του σκύλου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.

Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένας 62χρονος στο Λιανοκλάδι και μάλιστα σε πολύ κεντρικό δρόμο, απέναντι από σχολείο.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης (21/8), όταν ο 62χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς την πλατεία. Ο μεγαλόσωμος σκύλος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον δάγκωσε στο πόδι. Ο άνδρας πρόλαβε και αντέδρασε, απωθώντας το, όμως το ζώο επέμεινε. Ο σκύλος συνέχιζε να γαβγίζει και να προσπαθεί να του επιτεθεί με τον άνθρωπο να προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά του για σχεδόν 10 εφιαλτικά λεπτά!

Πώς σώθηκε ο 62χρονος από την επίθεση του σκύλου

Ο 62χρονος περιέγραψε ότι από τις φωνές και τα γαβγίσματα οι γύρω κάτοικοι βγήκαν έξω, αλλά παρόλα αυτά ο σκύλος δεν έδειχνε να επηρεάζεται.

«Για καλή μου τύχη πέρασε ένα γνωστό παιδί με το αυτοκίνητο και την οικογένειά του μέσα και σταμάτησε να βοηθήσει», περιέγραψε ο 62χρονος στο LamiaReport. «Με τις φωνές και με τις απειλές πέτρας, τότε μόνο υποχώρησε και με άφησε να δω τι μου είχε κάνει», συμπληρώνει το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης. Όπως είπε, εκτός από τον καθαρισμό του τραύματος, του έκαναν ορό και του χορήγησαν αντιβίωση.

Να σημειωθεί ότι για το περιστατικό ενημερώθηκε ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Ζήσιμος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση ο σκύλος εντοπίστηκε την επόμενη μέρα και ήδη βρίσκεται στο κυνοκομείο.

