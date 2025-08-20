Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 34χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, καθώς ένας 34χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, όταν ο άνδρας πήρε ένα κομμάτι σκοινί, έφτιαξε μία αυτοσχέδια θηλιά και κρεμάστηκε στο σπίτι του, σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Το άψυχο σώμα του εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, που σε κατάσταση σοκ ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τους διασώστες, όμως, ο 34χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία ερευνά τους λόγους που ο 34χρονος αυτοκτόνησε.

Πηγή: enikos.gr