Φωτιά στην Αχαΐα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό

Αύριο και ο 21χρονος που συνελήφθη με ένταλμα.

Νέα προθεσμία για αύριο, προκειμένου να απολογηθεί, πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Γηροκομειό Πάτρας την περασμένη εβδομάδα.

Στην ανακρίτρια μαζί του θα οδηγηθεί και ο 21χρονος που παρουσιάστηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης, αλλά έπεσε σε αντιφάσεις και συνελήφθη με ένταλμα για συνέργεια στον εμπρησμό.

Ο 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αφού έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι δικηγόροι του, υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους «ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας», όπως αναφέρει το Tempo24.

Πηγή: ethnos.gr